Borsa Milano in calo con Europa, pesa prossimo rialzo tassi Usa

La Borsa di Milano (-1,4%) prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri principali listini europei appesantiti dall'annuncio del numero uno della Fed Jerome Powell di un possibile prossimo rialzo dei tassi a maggio. A Piazza Affari scivolano Moncler (-4%) e Saipem (-3,7%), dopo i conti del trimestre e la performance positiva della vigilia. Lo spread tra Btp e Bund risale a 166 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,6%.

In flessione le banche con Intesa (-1,7%), Bper (-1,1%), Unicredit (-0,7%) e Mps (-0,2%), in controtendenza Banco Bpm (+0,4%), quest'ultima alle prese con le proposte per la bancassicurazione. In calo anche il comparto assicurativo con Generali (-1,6%) e Unipol (-0,8%).

Male l'energia con Eni (- 2,2%) e Tenaris (-1,8%). Male anche le utility con A2a (-1,3%), Enel (-1,4%), piatte Hera e Snam.

Vendite su Stellantis e Tim (-1,7%), seduta in rialzo per Leonardo (+0,7%).