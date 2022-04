Borsa: Europa apre in calo e guarda alla Fed sui tassi

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Le Borse europee aprono in calo, in scia con i listini asiatici e con i future di Wall Street in negativo. Sui mercati pesano le parole del presidente della Fed Jerome Powell sul rialzo dei tassi nella prossima riunione di maggio. Fari puntati anche sull'andamento del prezzo del gas e del petrolio mentre continua la guerra in Ucraina da parte della Russia.

Avvio di seduta in calo per Parigi (-1,44%), Francoforte (-1,25%), Londra (-0,15%), Madrid (-1,16%). (ANSA).