Borsa: Asia chiude in calo dopo Powell su rialzo tassi

(ANSA) - MILANO, 22 APR - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell che ha aperto a un aumento dei tassi da mezzo punto percentuale nella prossima riunione di maggio. Resta alta l'attenzione sul fronte della guerra in Ucraina e sull'impatto delle sanzioni alla Russia.

Conclude la seduta in netto calo Tokyo (-1,63%). Sul mercato valutario lo yen interrompe il processo di indebolimento sul dollaro, dai minimi in 20 anni, a un valore di 127,90, e sulla moneta unica europea a 138,80. In flessione anche Shenzhen (-0,4%), Hong Kong (- 0,4%), Seul (-0,8%) e Mumbai (-0,6%). In controtendenza Shanghai (+0,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo gli indici markit Pmi manifatturiero e servizi di Francia, Germania, Regno Unito, Usa e Eurozona. Previste anche le vendite al dettaglio dell'Inghilterra. (ANSA).