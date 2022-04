Lavoro: Inps, a gennaio saldo positivo 164mila contratti

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Nel mese di gennaio le assunzioni attivate da datori di lavoro privati sono state 663 mila (663.249), in forte crescita rispetto alle 461 mila dello stesso mese dell'anno scorso, a fronte di 499 mila (499.339) cessazioni, anche queste in aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente (+51%), con un saldo positivo di 163.910 rapporti di lavoro. Lo indica l'Osservatorio sul precariato dell'Inps. La variazione netta per i contratti a tempo indeteminato risulta maggiore e pari a +104.725, per i contratti a termine +27.965. Saldo negativo per i contratti stagionali (-8.017) e intermittenti (-4.589). (ANSA).