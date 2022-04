Borsa: Mosca conclude debole, rublo in tenuta

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Seduta debole per il mercato azionario russo: l'indice Moex in rubli ha ceduto il 2,5% finale, mentre l'Rtsi in dollari ha chiuso in rialzo dello 0,1%.

Abbastanza stabile la moneta di Mosca: il rublo viaggia contro il dollaro tra quota 79 e 80, mente sull'euro in chiusura di giornata ondeggia attorno agli 86 punti. (ANSA).