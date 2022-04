Borsa: Milano debole con corsa Btp, vola Saipem

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Piazza Affari 'maglia nera' in Europa con la giornata di forte tensione sui titoli di Stato del Vecchio continente: l'indice Ftse Mib ha concluso in calo dello 0,29% a 24.805 punti, l'Ftse All share in ribasso dello 0,18% a quota 27.113.

A parte Londra di fatto invariata, tutte le altre Borse europee hanno registrato un andamento positivo: Parigi è stata la migliore della giornata con un aumento dell'1,3%, mentre Francoforte ha concluso in crescita dell'1%, con Amsterdam e Madrid in rialzo entrambe dello 0,4%. Debole il mercato azionario russo: l'indice Moex in rubli ha ceduto il 2,5% finale, mentre l'Rtsi in dollari ha chiuso in rialzo di poche frazioni. Abbastanza stabile la moneta di Mosca tra quota 79 e 80 contro il dollaro, mentre sull'euro ha ondeggiato attorno agli 86 punti.

Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso stabile rispetto all'avvio a quota 166 punti base, ma il tasso del prodotto del Tesoro ha concluso la seduta al 2,6%, con il rendimento del Btp decennale che ha ritoccato così i massimi dal giugno 2019.

In chiusura della seduta sui mercati europei il gas è tornato a 100 euro al Megawattora, con una crescita del 6% rispetto alla vigilia: sul listino di riferimento di Amsterdam era una quota che non toccava da quattro giornate consecutive.

In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato quello di Saipem, in corsa finale dell'11% a 1,26 euro dopo i conti. Molto bene anche Pirelli (+2,6%), Interpump (+1,5%) e Mediobanca, salita di un punto percentuale. Debole invece Eni scesa dell'1,6%, con tutte le utilities in evidente calo anche sull'amento dei tassi: A2a ed Hera hanno ceduto l'1,8%, Terna il 2,3%. Male anche Snam, che ha perso il 3,2% finale Nel paniere a minore capitalizzazione, in aumento del 2,2% Fincantieri dopo il cambio dell'amministratore delegato, con Autogrill che si conferma sulle montagne russe e ha recuperato il 2,7% dopo il calo della vigilia. Acquisti infine su Mfe-Mediaset dopo la scelta di non aprire lo scontro in assemblea di Prosieben (+3,2%): le azioni MfeA hanno segnato un aumento del 3,5%, le MfeB una crescita del 2,3%. (ANSA).