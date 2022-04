Bce: Wunsch, possibili tassi positivi entro fine anno

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La Bce potrebbe portare i tassi a zero o in territorio positivo entro fine anno a a meno che l'area euro non finisca in forte recessione. Lo afferma il governatore della Banca del Belgio Pierre Wunsch in un'intervista alla Bloomberg. Sulla tempistisca dell'inizio della salita dei tassi, che alcuni indicano in luglio, ha risposto che "dipenderà dai dati, se ci sarà un'altra sorpresa sull'inflazione è certamente uno scenario che considereremo".

Attualmente la Bce ha un tasso sui depositi allo 0,5% e zero sulle operazioni di rifinanziamento. (ANSA).