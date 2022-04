Def: Camera, ok alla risoluzione di maggioranza

Via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sul Def. Il documento è stato approvato a Montecitorio con 412 voti a favore, e 55 contrari. Fdi e Alternativa hanno votato contro.

Il governo deve "prorogare il termine attualmente previsto" che obbliga le villette unifamiliari a effettuare il 30% dei lavori entro giugno per usufruire del Superbonus. Lo prevede la risoluzione di maggioranza sul Def. Il testo precisa anche che "la percentuale del 30% dell'intervento complessivo" deve essere riferito "al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell'intervento". La risoluzione chiede anche di allentare i limiti per la cessione dei crediti edilizi, consentendola a istituti diversi da banche ed assicurazioni.

Il governo dovrà "utilizzare gli spazi derivanti dalla manovra per nuove iniziative espansive disponendo ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia nonchè mediante la revisione del sistema dei prezzi di riferimento e dei carburanti, assicurando la necessaria liquidità alle imprese mediante la concessione di garanzie anche alla luce della nuova comunicazione della Commissione n. 2022/C 131 I/01 sul nuovo quadro contemporaneo degli aiuti di Stato nonchè ai settori maggiormente colpiti dalle attuali emergenze", prevede inoltre la risoluzione di maggioranza al Def.

Via libera nell'Aula della Camera, a maggioranza qualificata, alla risoluzione che approva la relazione del governo al Parlamento sul Def che aggiorna gli obiettivi di finanza pubblica e il relativo piano di rientro del saldo strutturale verso l'Obiettivo di Medio Termine (OMT), alla luce del mutato quadro macroeconomico e di finanza pubblica. I voti a favore sono stati 407, 22 i contrari, 36 gli astenuti. Era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Camera. Fdi si astiene, Alternativa vota contro.