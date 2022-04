Borsa: Europa tiene con trimestrali, Btp in recupero

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Le Borse europee si muovono in territorio positivo dopo le prime contrattazioni, con gli investitori che restano cauti mentre l'offensiva russa prosegue senza sosta nell'Est dell'Ucraina e i dati sui prezzi, come quelli alla produzione in Germania, continuano ad essere preceduti dal segno più.

Londra sale dello 0,1%, Francoforte dello 0,2%, Milano dello 0,3% e Parigi dello 0,4% mentre sul mercato si guardano le trimestrali in arrivo per misurare l'impatto della guerra e dell'inflazione sugli utili aziendali. Bene Danone (+8%), Heineken (+3,4%) e Asml (+2,9%) in scia ai risultati del primo trimestre. Sale anche Just Eat Takeaway.com (+2%), dopo una flessione iniziale legata al dato sugli ordini del trimestre sotto le attese. A Piazza Affari brillano Banco Bpm (+4,7%), Pirelli (+2,7%) e Leonardo (+2%).

Ripiega al 2,47% il rendimento dei Btp, che era salito fino al 2,56% in apertura , mentre lo spread con il bund flette di tre punti base a 160. Sale il petrolio (brent +1,3% a 108,7 e wti +1% a 103,6%) in compagnia del gas, che inverte la rotta dopo un avvio altalenante (+1,3% a 95 euro).

Sul fronte macro sono attesi i dati alla produzione industriale dell'Eurozona mentre negli Usa verrà pubblicato il Beige Book della Fed. In agenda anche diversi interventi di banchieri centrali sulle due sponde dell'Oceano. (ANSA).