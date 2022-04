Benzina: lieve calo prezzo settimanale, scende a 1,75 euro

Resta sotto 1,8 euro al litro il prezzo della benzina. Nella settimana dall'11 al 17 aprile secondo le rilevazioni settimanali del Mite la verde in modalità self è costata in media 1,757 euro in calo di 0,8 centesimi rispetto alla settimana precedente (-0,46%). Calo maggiore per il diesel a 1,750 euro (-0,98 centesimi pari a -0,56%). In aumento invece di 4,8 centesimi, indica la tabella del ministero della Transizione ecologica, il prezzo del gasolio riscaldamento che si è attestato a 1,785 euro.