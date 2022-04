Banche: Sparkasse supera soglia del 40% di azioni CiviBank

(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - Dall'inizio del periodo di adesione fino a oggi sono state portate in adesione azioni che rappresentano il 23,22% del capitale sociale di CiviBank.

Insieme al 17,09% delle azioni già detenute, Sparkasse "supera pertanto il 40% e si avvicina all'obiettivo minimo del 45%". Lo rende noto l'istituto bancario altoatesino in merito all'Opa sulla friulana Civibank.

Oltre alle Azioni oggetto degli impegni ad aderire - spiega la nota - che rappresentano il 18,44% del capitale sociale di CiviBank, dall'inizio del periodo di adesione ad oggi sono state portate in adesione all'offerta sulle azioni, complessive azioni rappresentative del 4,78%.

"Oltre 700 azionisti istituzionali e retail - afferma il presidente Gerard Brandstätter - hanno finora aderito alla nostra Offerta sulle Azioni. Ciò conferma il vivo interesse da parte dei soci e la congruità del prezzo offerto. Il trend delle adesioni è in crescita".

"L'andamento delle adesioni - aggiunge l'ad e direttore generale Nicola Calabrò - riflette le nostre attese della vigilia. Entro il 6 maggio si conclude il Periodo di Offerta e riteniamo non soltanto di poter centrare l'obiettivo del 45%, ma di poter ambire a percentuali anche superiori". (ANSA).