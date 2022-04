Ibl Banca: in 2021 finanziate cessioni quinto per 930mln

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il Gruppo IBL Banca chiude il 2021 con nuovi flussi finanziati nella cessione del quinto dello stipendio o pensione per circa 930 milioni di euro. Lo si legge in una nota del gruppo romano secondo cui "in particolare, i flussi finanziati da IBL Banca ammontano a oltre 730 milioni di euro e quelli finanziati da IBL Family a quasi 200 milioni di euro" Si mantiene la "prevalenza, tra i richiedenti, degli uomini (64%) rispetto alle donne (36%), che riflette il divario presente nel mondo del lavoro". A livello di settore di attività, il 77% del portafoglio clienti è composto da dipendenti pubblici (14%), statali (27%) e pensionati (36%), mentre il rimanente 23% è costituito da impiegati di società private e parastatali (ad es. Ferrovie dello Stato e Poste Italiane). Si conferma pertanto il trend di crescita del settore privato registrato nell'ultimo quinquennio. L'età media al momento della richiesta risulta essere di 56 anni, L'importo medio erogato è pari a circa 22.300 euro..

"Nel 2022 saremo presenti sul mercato anche con una nuova banca dedicata al settore grazie al prossimo perfezionamento della fusione per incorporazione di IBL Family in Banca di Sconto e punteremo ad essere un polo di aggregazione per selezionati operatori del comparto", ha commentato Mario Giordano, Amministratore Delegato del Gruppo IBL Banca. (ANSA).