Gas:chiusura in calo in Europa,ad Amsterdam scende a 93 euro

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Chiusura in calo del gas in Europa, con l'arrivo delle temperature primaverili mentre imperversa la guerra in Ucraina e l'incertezza sul pagamento in rubli delle forniture russe.

Ad Amsterdam le quotazioni si concludono a 93,77 euro al Mwh, in calo dell'1,9% e dopo aver toccato un minimo di giornata a 84 euro. In flessione anche il prezzo a Londra dove si attesta a 173,33 penny al Mmbtu, in calo del 2,21% (ANSA).