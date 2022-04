Borsa:Europa migliora con Wall Street,a Milano pesano cedole

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Le Borse europee migliorano verso il finale con l'andamento positivo di Wall Street. Arranca Milano (-0,9%) dove pesano le cedole pagate da otto big dell'indice principale. Lo spread tra Btp e Bund sale a 164 punti, con il rendimento del decennale italiano al 2,57%.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In positivo Madrid e Francoforte (+0,1%). In flessione Parigi (-0,5%), piatta Londra (+0,02%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,0784 a Londra.

Tra le materie prime sono in calo il gas e il petrolio. Ad Amsterdam il prezzo scende a 93 euro al Mwh (-1,6%). A Londra si attesta a 174 penny al Mmbtu. Il greggio Wti registra un calo del 4% a 103 dollari al barile. Il Brent scende a 108 dollari (-3,8%). (ANSA).