Borsa: Milano chiude in calo con le cedole, vola Autogrill

(ANSA) - MILANO, 19 APR - La Borsa di Milano (-0,96%) chiude la seduta in calo, con l'effetto del pagamento delle cedole di otto big del listino principale (Stellantis, Ferrari, Cnh, Unicredit, Banco Bpm, Mediolanum, Prysmian, Campari). A Piazza Affari balzo per Autogrill (+12,3%), dopo le indiscrezioni sull'ipotesi di un'aggregazione con Dufry che farebbe nascere un nuovo leader mondiale nel travel retail. Lo spread tra Btp e Bund chiude a 163 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 2,54%, portandosi ai livelli di giugno 2019.

Con l'effetto cedola concludono la seduta in netto calo Banca Mediolanum (-5,6%), Banco Bpm (-4,8%), Unicredit (-3,3%).

Scivola anche Stellantis (-5,2%), che oltre al pagamento del dividendo ha annunciato anche di sospendere l'attività produttiva dello stabilimento di Kaluga, in Russia. Male anche Prysmian (-2,2%), Campari (-0,9%) e Ferrari (-0,6). In rialzo, invece, Cnh (+0,14%).

Deboli l'energia e le utility, con il calo del petrolio e del gas. In rosso Eni, Enel e A2a (-0,3%). Seduta in forte rialzo per Saipem (+3,8%), Iveco (+2,9%), Pirelli (+1,4%) e Stm (+1,2%). (ANSA).