Borsa: Milano -1,35%, 8 società staccano cedola

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Seduta post festività pasquali sotto pressione per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib conferma la pesantezza dell'avvio e lascia sul terreno l'1,35% a 24.575 punti. A pesare lo stacco della cedola di 8 società.

Tra queste Stellantis (-6,44%) che paga anche la sospensione della produzione nello stabilimento in Russia. Nella galassia Agnelli anche Ferrari (-1,45%) e Cnh (-0,28%) Nel credito Unicredit (-3,27%), Banco Bpm (-4,6%) e Mediolanum (-5,47%) .

Tra gli industriali male Prysmian (-3,5%) e Campari (-3,55%).

Maglia rosa per Saipem (+2%) e, a seguire Tenaris (+1,43%) e Iveco (+1,16%) (ANSA).