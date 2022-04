Borsa: Asia in ordine sparso, Europa attesa debole

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Borse di Asia e Pacifico in ordine sparso con gli investitori che guardano da una parte alle misure della Cina per sostenere l'economia e, dall'altra, alla prospettiva di un più rapido inasprimento della politica della Federal Reserve per contenere l'inflazione. Resta poi sempre alta l'attenzione sul conflitto in Ucraina e sugli effetti sulla Russia e a cascata sull'Europa.

In rialzo Tokyo (Nikkei +0,69%) mentre prosegue la svalutazione delle yen sul dollaro che tratta ai minimi in 20 anni sulla divisa a americana, a 128,20, a un valore di 138,10 sull'euro Sotto pressione le Piazze cinesi. A scambi in corso la più pesante è Hong Kong che lascia sul terreno il 2,3%. Più modesta la flessione per Shanghai (-0,31%) e per Shenzhen (-0,35%).

Positive Seul (+0,95%) e Sydney (+0,56%). Positivi i future su Wall Street mentre si mostrano deboli quelli del Vecchio Continente.

Sul fronte macro nell'ambito del meeting Fmi-World Bank è previsto l'aggiornamento del World Economic Outlook. Negli Usa sono poi in agenda i dati immobiliari di marzo, dopo che i tassi ipotecari a 30 anni sono arrivati al 5%, il massimo da febbraio 2011. (ANSA).