Yellen, 'la crisi alimentare potrebbe provocare 10 mln di poveri in più'

La crisi alimentare mondiale, sulla scia dalla guerra in Ucraina, potrebbe far scivolare in povertà oltre 10 milioni di persone.

È l'allarme lanciato dalla segretaria al Tesoro americano, Janet Yellen, che esorta a un'azione forte per far fronte all'emergenza.

Yellen chiede agli alleati e ai partner degli Stati Uniti, ma anche alle istituzioni finanziarie internazionali, di agire contro il caro-prezzi alimentare.

"Dieci milioni di persone potrebbero scivolare in povertà solo a causa dell'aumento dei prezzi alimentari", dice Yellen invitando a evitare le restrizioni all'export che potrebbero spingere ulteriormente al rialzo i prezzi.