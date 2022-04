Senza lo scudo dei rubli, più vicino il default della Russia

SI avvicina il momento della verità per il decreto del Cremlino che impone alle aziende europee di pagare il gas in rubli: uno 'scudo' per aggirare le sanzioni alla Russia che sembra destinato a portare presto al pettine il nodo degli approvvigionamenti del gas, ma anche quello del default di Mosca.

Una decisione non facile quella che dovranno prendere i governi europei, dopo che dagli uffici della Commissione Ue è filtrato che i legali ritengono che le richieste di Putin siano in violazione dei contratti sulle forniture del gas. Il meccanismo prevede che le aziende che importano gas, anziché continuare a pagare su un conto in euro o dollari di esportatori come Gazprom, dovranno aprire due conti correnti nel suo braccio finanziario, Gazprombank. Verseranno in euro, ma poi dovranno cambiare in rubli nel conto 'russo', e solo allora verseranno a Gazprom completando la transazione che in questo modo sfugge alle maglie delle sanzioni.

Francesco Papadia, senior fellow del think thank Bruegel ed ex direttore generale per le operazioni di mercato della Bce, la spiega così in un'intervista all'ANSA: "la mossa del Cremlino sembra studiata per sottrarre i flussi dei pagamenti del gas alle sanzioni. Le entità sanzionate russe non devono più toccare euro o dollari, verrebbero pagate in rubli e questi sarebbero così sottratti al 'congelamento' da parte delle sanzioni occidentali". Del resto "le sanzioni rendono l'euro, i dollari e altri valute estere difficili da utilizzare per Mosca e bloccano non solo le riserve della banca centrale, ma anche i flussi. Questo non vale per il rublo, che resta liquido e serve per i pagamenti interni" oltre a poter essere messo al sicuro dalle misure punitive dell'Occidente per l'aggressione all'Ucraina.

Una circostanza che per i governi europei fa sì che la decisione abbia un elevato peso politico, oltre che pratico. Come spiegare agli alleati occidentali che, per salvaguardare le forniture di gas, dicendo sì a Putin si disfano le sanzioni su cui c'è stata compattezza fra Ue, Usa e Gran Bretagna? Sul piano pratico, lo stallo fra Mosca e le capitali europee rischia di innescare un embargo di fatto sull'energia russa, dal quale Mosca incassa circa un miliardo di euro al giorno, ma che fornisce all'Ue il 40% del gas. Se l'Olanda ha già ordinato alle società di rifiutare il pagamento in rubli, la Germania rischia una profonda recessione e la Bce ha avvertito che l'impatto economico sarebbe pesante per l'area euro.

E' a maggio che il Decreto del 31 marzo voluto da Putin entrerebbe in vigore. Tempi strettissimi, dunque, mentre c'è un'altra potenziale 'bomba ad orologeria' strettamente connessa al diktat 'rubli in cambio di gas'. E' quella del default, dove un assaggio è già arrivato dall'insolvenza di Russian Railways e dove, sempre a inizio maggio, scade il 'periodo di grazia' di un mese sul mancato rimborso in valuta statunitense di bond russi per due miliardi di dollari. La stretta ulteriore voluta dall'amministrazione Usa sulle sanzioni (e che potrebbe alzare ulteriormente l'asticella, bloccando proprio i proventi delle vendite di energia) chiude agli emittenti di debito russo l'accesso al 'sistema circolatorio' della finanza globale.

L'escalation delle sanzioni"sembra proprio che comporterà sempre più difficoltà, per Mosca, nel rimborsare in valuta forte. L'effetto sarebbe probabilmente il default, non essendo la Russia più i grado di movimentare flussi in dollari o euro per via delle sanzioni", spiega Papadia. Una 'macchia' che renderebbe Mosca quel 'paria' evocato a Washington all'inizio della guerra, ma avrebbe anche potenziali conseguenze finanziarie globali.