Borsa: listino Sri Lanka resta ancora chiuso

(ANSA) - MILANO, 16 APR - La Borsa dello Sri Lanka resterà chiusa anche la prossima settimana, prolungando uno stop che dura dall'8 aprile, deciso dopo che il Paese asiatico non ha pagato parte dei suoi debiti esteri. Lo ha fatto sapere il Colombo Stock Exchange.

Lo Sri Lanka sta cercando fondi di aiuto immediati con i colloqui che si sono spostati anche verso Washington, riferisce Bloomberg, secondo la quale una delegazione del Paese asiatico sta cercando di avere in garanzia fino a 4 miliardi di dollari dal Fondo monetario internazionale. L'economia locale ha dovuto affrontare 8,6 miliardi di dollari di obbligazioni quest'anno e ha sospeso i pagamenti per preservare la liquidità necessaria a importazioni essenziali di cibo e carburante, mentre proseguono forti proteste popolari. (ANSA).