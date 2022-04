Mcc: Bari pesa su conti 2021, perdita gruppo a 31,6 milioni

(ANSA) - ROMA, 14 APR - ll gruppo Mediocredito Centrale chiude il 2021con una perdita pari a 31,6 milioni, di cui 29,4 milioni di pertinenza della Capogruppo a causa del rosso della controllata Banca Popolare di Bari. Secondo quanto si legge nei conti approvati dal cda infatti il risultato consolidato incorpora l'utile 2021 della Capogruppo Mcc pari a 86,5 milioni e "l'erosione per effetto della perdita 2021 della Banca Popolare di Bari (-171 milioni) e della Cassa di Risparmio di Orvieto (-0,1 milioni)" oltre a effetti di consolidamento positivi per 53 milioni relativi a "storno degli impairment sulle partecipazioni in Popolare Bari e Cari Orvieto e già contabilizzati nei bilanci individuali, per 15 milioni; differenza di trattamento contabile dei derivati di copertura del portafoglio crediti di BPB per 7 milioni; effetto reversal della Purchase Price Allocation (PPA), iscritta nel bilancio 2020, per 31 milioni". (ANSA).