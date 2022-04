Credit Agricole Italia accelera su innovazione, punta su startup

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Credit Agricole Italia accelera il suo processo interno di innovazione e lancia la sua prima call su scala nazionale dedicata alle startup, con l'obiettivo di sviluppare e realizzare nuove soluzioni che contribuiscano alla trasformazione tecnologica e digitale del gruppo. Le startup potranno candidarsi fino al 30 maggio.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Digital Factory di Crédit Agricole Italia e Le Village by CA di Parma. Il network internazionale dei Village di Credit Agricole nasce a Parigi nel 2014 e ad oggi conta 43 sedi in tutto il mondo. In Italia l'ecosistema d'innovazione dei Village by CA può contare sulle tre sedi di Milano, Parma e Padova, e tre di prossima attivazione con più di 100 startup, oltre 70 partner, più di 80 abilitatori. (ANSA).