Borsa: Europa prosegue positiva con auto e banche

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono positive, in vista della riunione della Bce. L'attenzione degli investitori si concentra sulle decisioni che prenderà la banca centrale europea mentre imperversa la guerra in Ucraina. Restano i timori per la crescita globale a causa dell'impatto della guerra e delle sanzioni internazionali alla Russia.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,1%. In positivo Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,3%), Madrid (+0,2%), in controtendenza Londra (-0,2%). Andamento positivo per il comparto dell'auto (+0,9%) dove si mettono in mostra Volkswagen (+1,4%) e Renault (+1,1%). Bene anche le banche (+0,2%) e l'informatica (+0,4%).

Vendite sull'energia (-0,4%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dell'1,2% a 102 dollari al barile. Il Brent è in calo dell'1,1% a 107 dollari. Andamento negativo anche per le utility (-0,3%) con il gas in netto calo. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 4,6% a 100 euro al Mwh. A Londra il prezzo è in flessione del 6,6% a 199 penny al Mmbtu. Tra le altre materie prime in calo anche l'oro che scende a 1,974 dollari l'oncia. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro sale a 1,0908 a Londra. (ANSA).