Borsa: Europa in stabile rialzo dopo Bce, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse europee proseguono in stabile rialzo, dopo la riunione della Bce che ha lasciato i tassi invariati ed in attesa della conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. In positivo Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,3%), Madrid (+0,3%), Milano (+0,4%), piatta Londra (-0,04%). Sui listini pesa il calo dell'energia (-0,4%) e delle utility (-0,2%), con la flessione del prezzo del petrolio e del gas. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,0875 a Londra. (ANSA).