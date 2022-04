Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 14 APR - Le Borse asiatiche chiudono la seduta in rialzo con gli investitori che guardano alle prossime mosse delle banche centrali, in particolare quella cinese. Resta alta l'attenzione sul fronte della guerra in Ucraina, con l'impatto sull'economia delle sanzioni internazionali alla Russia.

Chiusura in positivo per Tokyo (+1,2%). Sul fronte valutario la divisa nipponica arretra di poco col dollaro, a quota 125,38, e sull'euro a 136,90. A contrattazioni ancora in corso in rialzo anche Hong Kong (+0,88%), Shanghai (+1,44%), Shenzhen (+1,4%), piatta Seul (+0,01%), in calo Mumbai (-0,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti le richieste settimanali sussidi disoccupazione; l'indice prezzi importazioni; le vendite al dettaglio e l'indice fiducia consumatori (Univ. Michigan). Nel Vecchio continente attesa la riunione della Bce e la conferenza stampa della presidente Christine Lagarde. (ANSA).