Banche: anche sindaco Udine a favore Sparkasse-Civibank

(ANSA) - UDINE, 14 APR - "Una collaborazione, quella tra Sparkasse e Civibank, che apre scenari interessanti per tutto il Nordest e rafforza l'asse tra Bolzano e Friuli, territori orgogliosamente autonomi, con un'identità culturale pronunciata e un assetto socioeconomico definito e marcato". Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini, ha espresso il proprio parere favorevole alla "collaborazione" tra Sparkasse e Civibank, al termine del colloquio stamani con Gerhard Brandstätter e Nicola Calabrò, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sparkasse.

Quest'ultima ha lanciato un'Opa nei confronti dell'istituto friulano che, se ha incontrato il rifiuto del CdA di Civibank, ha invece riscontrato l'adesione da parte di Friulia, la finanziaria della Regione Fvg e, oggi, anche quella del sindaco, leghista, di Udine.

"Mi è stato prospettato un piano ambizioso e, allo stesso tempo, perfettamente calato in questo contesto sociale ed economico - ha spiegato Fontanini - e ho ricevuto rassicurazioni rispetto all'intenzione di dare risposta alle esigenze del territorio, salvaguardando e tutelando l'autonomia di un istituto, Civibank, che, storicamente, ha interpretato e continuerà a interpretare un ruolo importante in Friuli".

(ANSA).