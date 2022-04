Petrolio: in rialzo in avvio,Wti sopra 101 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Quotazioni del petrolio ancora in rialzo in avvio di giornata dopo la ripresa della corsa della vigilia sulla scorta di un orizzonte di pace ancora lontano in Ucraina e con la posizione neutrale dell'Opec che ha tagliato le stime di domanda e produzione. Il greggio Wti, che ieri è tornato sopra i 100 dollari al barile, passa di mano a 101,07 dollari al barile (+0,46%); il Brent sale a 105,29 dollari al barile in crescita dello 0,62%. (ANSA).