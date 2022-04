Gas: il prezzo in Europa chiude in rialzo sopra 105 euro

(ANSA) - MILANO, 13 APR - Il prezzo del gas in Europa ha chiuso in rialzo. Hanno chiuso infatti in rialzo la giornata i future ad Amsterdam (+3%) a 105,3 euro al MWh. Lo stesso a Londra (+0,9%) a 213 penny al Mmbtu (unità termica). Il valore di Amsterdam si è quindi nuovamente allontanato dai circa 90 euro precedenti la guerra, mentre resta più vicino quello di Londra, che era di circa 215 penny. Entrambi i valori sono però ormai ben distanti dai picchi dello scorso 7 marzo, con i rincari dai primi giorni del conflitto in Ucraina, quando erano arrivati rispettivamente a 345 euro e a 800 penny. (ANSA).