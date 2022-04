Elkann: '2021 straordinario per la Ferrari, avanti con l'elettrificazione'

Il 2021 per Ferrari è stato "un anno straordinario della nostra storia. Risultati finanziari eccellenti, il rafforzamento della migliore gamma prodotti nella nostra storia, l'ingresso del marchio in nuovi territori e il portafoglio ordini più forte di sempre sono solo alcuni degli aspetti più importanti". Lo ha detto John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo l'assemblea degli azionisti. "In termini di prodotti abbiamo lanciato 4 nuovi modelli tra cui la 296 Gtb, un modello Phev (ibrido plug-in) con un nuovo motore V6 accoppiato a un motore elettrico. Un'auto che segna un passo avanti nel nostro percorso di elettrificazione".

"Nel guidare l'innovazione, crediamo nella capacità delle partnership di superare i confini e cogliere insieme delle opportunità. Un esempio è la nostra collaborazione con LoveFrom, collettivo creativo guidato da Jony Ive e Marc Newson, la cui creatività di fama mondiale è messa a fattor comune con la nostra in modo complementare per creare prodotti ancora più distintivi e unici". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della Ferrari, durante l'assemblea degli azionisti della casa di Maranello.

Vigna, risposta entusiasta mercato a nuovi modelli - "Nel 2021 abbiamo presentato quattro nuovi modelli che dimostrano la nostra leadership nella tecnologia, nel design e nell'esperienza di guida. Tutti hanno ricevuto una risposta entusiasta dal mercato e consensi in tutto il mondo. Abbiamo la gamma di auto più ampia, innovativa e bella mai offerta ai nostri clienti, dall'aerodinamica rivoluzionaria della 812 Competizione, all'esilarante 296 Gtb con il nostro ultimo propulsore ibrido che combina un turbo V6 e un motore elettrico, e la suggestiva Ferrari Daytona SP3, la nostra ultima icona in edizione limitata". Lo ha sottolineato Benedetto Vigna, ceo della Ferrrai, durante l'assemblea degli azionisti. "Abbiamo affinato la struttura organizzativa della nostra società per favorire l'innovazione, ottimizzare i processi e aumentare la collaborazione, sia internamente che con i nostri partner. Promuovendo i talenti locali e attraverso la nomina di alcune assunzioni esterne strategiche chiave, abbiamo migliorato la nostra agilità e siamo pronti a cogliere le opportunità future", ha aggiunto Vigna.