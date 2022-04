BasicNet: Alessandro e Lorenzo Boglione vicepresidenti

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Alessandro e Lorenzo Boglione, figli di Marco, sono stati nominati vicepresidenti di BasicNet, la società che controlla i marchi Robe di Kappa, Superga e K-Way. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione che ha anche confermato Federico Trono amministratore delegato. La figlia di Boglione, Maria, che ha solo 18 anni, entra nel cda.

Il consiglio di amministrazione è stato nominato dall'assemblea degli azionisti che ha anche approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e la distribuzione di un dividendo, per 6,1 milioni di euro, corrispondente a 0,12 euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione.

"L'agilità di una squadra giovane, competente, creativa, ambiziosa e tenace, in continuo rinnovamento, alla guida di un'impresa caratterizzata da un modello di business flessibile e modulare che consente di reagire con elasticità alle fluttuazioni del mercato ha permesso al Gruppo di navigare, attraverso la tempesta, autofinanziando la crescita per linee interne e rafforzando la solidità patrimoniale", ha commentato Marco Boglione, presidente e fondatore della BasciNet. (ANSA).