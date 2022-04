Wto, guerra frena scambi commerciali e crescita, pil +2,8%

(ANSA) - NEW YORK, 12 APR - La guerra in Ucraina rallenta la ripresa economica mondiale che segnerà quest'anno un +2,8%, in calo di 1,3 punti percentuali rispetto alla precedente stima. Lo prevede l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Secondo il Wto, gli scambi commerciali cresceranno nel 2022 del 3%, meno del 4,7% stimato in precedenza. (ANSA).