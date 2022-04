Saipem: a Milano prosciolti l'ex ad Cao e società

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Il gup di Milano Lorenza Pasquinelli ha prosciolto da tutte le imputazioni "perché il fatto non sussiste" l'ex ad di Saipem Stefano Cao, l'ex direttore finanziario Alberto Chiarini, che erano accusati di false comunicazioni sociali, aggiotaggio e falso in prospetto, per un caso di "profit warning" tra il 2015 e il 2016, e la stessa società, che era indagata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti.

"Siamo molto soddisfatti per questa sentenza giusta, che ha riconosciuto l'insussistenza di tutti i reati". Così l'avvocato Fabio Cagnola, che assisteva gli ex vertici di Saipem Stefano Cao e Alberto Chiarini, e i legali Paola Severino e Enrico Giarda, che difendevano la società, hanno commentato la sentenza. (ANSA).