Def: Franco, anche con Pil piatto crescita sarebbe 2,3%

(ANSA) - ROMA, 12 APR - "Se per ipotesi la nostra economia restasse piatta, cresceremmo del 2,3%". Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco in audizione alla Commissione bilancio sul Def, riferendosi alla crescita acquisita per il 2022. Franco ha spiegato che la previsione di crescita del Def - 2,9% - tiene conto di una "flessione del Pil nel primo trimestre dovuta soprattutto alla produzione industriale, e di una "graduale ripresa nei prossimi trimestri, scenario in cui la crisi attuale verrebbe gradualmente superata". (ANSA).