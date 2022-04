Borsa:Sironi, riforma mercato capitali va a beneficio sistema

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Una riforma del mercato dei capitali italiano "andrebbe a beneficio di tutto il sistema". E' quanto sostiene il presidente di Borsa Italiana, Andrea Sironi, intervenendo al Global Banking Forum 2022. "L'obiettivo di Borsa Italiana resta quello di mantenere mercati efficienti, liquidi e trasparenti che possano agevolare l'accesso alla raccolta di capitali da parte delle imprese", aggiunge Sironi, ricordando che a tal proposito di recente è stata istituita una task force dal Ministero dell'economia che ha promosso il Libro Verde "La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita", per accelerare il processo di riforma del mercato dei capitali italiano e accrescere l'attrattività del sistema.

Secondo Sironi, "i temi del libro verde vanno affrontati con urgenza e devono avere un calendario di implementazione preciso", perché "i mercati dei capitali svolgono un ruolo fondamentale per la crescita di un pase". Per cui, "auspichiamo che la task force, che comprende un po' tutti i player dei mercati finanziari del paese, possa continuare a operare in modo permanente per rendere queste misure concrete e tempestive". Sul fronte dell'apertura del capitale e dei processi di quotazione, "in questi anni sono fatti passi avanti importanti per le pmi.

Credo che l'atteggiamento culturale delle imprese familiari si sia modificato favorevolmente rispetto all'apertura del capitale ai mercati pubblici. Resta molto da fare per quanto riguarda il mercato principale". Su questo, "c'è consapevolezza da parte del governo, quindi, le premesse ci sono". (ANSA).