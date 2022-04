Borsa: Europa chiude in calo dopo inflazione Usa, attesa Bce

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Le Borse europee chiudono in calo nel giorno dell'inflazione Usa che ha registrato a marzo una fiammata, oltre le attese degli analisti. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare della Bce che torna a riunirsi giovedì.

Sui mercati tiene banco la guerra in Ucraina e l'impatto delle sanzioni alla Russia sulla crescita economica globale.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,35%. In flessione Londra (-0,55%), Francoforte (-0,48%), Parigi (-0,28%) e Madrid (-0,08%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro scende a 1,0853 a Londra. (ANSA).