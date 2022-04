Borsa: Asia in calo con tecnologici, rimbalza Cina

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Ancora un calo sulle Borsa asiatiche, il lockdown in Cina preoccupa i mercati e con i tassi di interesse più elevati negli Stati Uniti si attenuano le prospettive di crescita della regione. Sul finale di seduta però gli indici Shanghai e Shenzhen invertono rotta e salgono di oltre l'1% insieme ai titoli finanziari e trascinano con sè HOng Kong che risale in rialzo dello 0,3%. Tokyo ha perso l'1,8 con le vendite sugli industriali tra cui il giapponese Fanuc e SMC in maggiore difficoltà. I titoli di chip e hardware elettronico ancora in ribasso insieme ai concorrenti tecnologici statunitensi. "Gli investitori a livello globale stanno cercando di mettere in portafoglio titoli difensivi e vendere i titoli ciclici" commenta uno strategist. Deboli le azioni legate alle criptovalute in mezzo alla crescente avversione al rischio.

