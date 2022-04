Cambi: euro stabile dopo voto Francia, yen a minimi da 2015

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Euro stabile all'avvio dei mercati dopo il primo turno delle elezioni in Francia che ha visto in testa il presidente uscente Macron il quale dovrà disputare il ballottaggio con la candidata della destra Marine Le Pen. La moneta unica passa di mano a 1,088 dollari (+0,03%). In Asia invece perde quota lo yen che finisce ai minimi sul dollaro dal 2015 (- 0.8% a 125.28) in seguito all'aumento dei rendimenti del Tesoro Usa. (ANSA).