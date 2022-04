Ucraina:Germania, stop legami banca russa Vtb con filiale Ue

(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'autorità tedesca di controllo dei mercati Bafin ha annunciato che, nell'ambito delle sanzioni decretate dalla Ue, la banca russa Vtb non potrà esercitare più il controllo sulla sua filiale europea, basata a Francoforte. In un comunicato la Bafin ha sottolineato come la filiale non potrà più prendere istruzioni dalla casa madre la quale non potrà avere accesso alle risorse economiche e finanziarie della sua controllata. Questa ha circa 7,9 miliardi di attivi ed è stata già esclusa dal sistema Swift. (ANSA).