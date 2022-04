Tim: giù in avvio Borsa (-2%) dopo stop due diligence a Kkr

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Tim scivola in avvio di seduta in Borsa all'indomani della decisone del Cda di non concedere alcuna due diligence a Kkr. Col tramonto definitivo dell'ipotesi di un'opa da parte del fondo infrastrutturale americano il titolo cede il 2% a 0,30 euro. (ANSA).