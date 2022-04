Petrolio: in lieve rialzo, Wti a 96,30 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo in avvio di giornata. Il greggio Wti passa di mano a 96,30 dollari al barile, a fronte dei 96,03 di ieri sera a New York. Il Brent oscilla poco sopra i 100 dollari a 100,61 dollari al barile (+0,15%) (ANSA).