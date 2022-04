Da Berlino piano aiuti per imprese, ma entità non stimabile

(ANSA) - BERLINO, 08 APR - Il governo tedesco annuncia un pacchetto di aiuti per le imprese per moderare gli effetti delle sanzioni alla Russia in Germania. Ma "l'ordine di grandezza" del pacchetto su cui il governo si è accordato oggi a Berlino "non si può ancora valutare". Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, a Berlino incontrando la stampa per presentare un pacchetto di aiuti economici insieme a Robert Habeck, ministro dell'Economia. (ANSA).