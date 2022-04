Civibank:Brandstatter,bene adesioni opa, rispetta territorio

(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - Il presidente della Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse) Gerhard Brandstätter è soddisfatto delle adesioni all'opa lanciata su Civibank da parte dei grandi soci dell'istituto del Nord Est e spera ora che "i piccoli azionisti comprendano" la bontà dell'operazione che parte oggi. Parlando a margine del convegno Acri a Cagliari, ha sottolineato come l'operazione rispetti "la territorialità e l'autonomia" di Civibank e che la contrarietà del cda uscente è dovuto "a questioni di governance". "Questo "nonostante abbiamo sempre parlato di un consiglio a forte maggioranza locale", altri "soggetti avrebbero messo in campo operazioni che avrebbero asfaltato" la realtà esistente. L'operazione, spiega, ha avuto il via libero da parte delle autorità di vigilanza italiana ed europea e costituirà un gruppo "con una massa critica" "cha va dal Brennero al Veneto fino al Friuli" con "nessuna sovrapposizione". Ieri il cda di Friulia la società finanziaria della Regione Fvg, ha deliberato l'adesione all'OPA promossa da Sparkasse su Civibank; contrario invece il CdA dell'istituto. Al momento quindi le adesioni all'Opa (Sparkasse è già primo azionista con il 17%) sono già al 35,5%. Per avere successo l'opa deve raggiungere il 45% del capitale. (ANSA).