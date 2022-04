Borsa: Europa apre in rialzo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse europee aprono in rialzo l'ultima seduta della settimana. Sui mercati scattano le prese di profitto dopo i cali delle sedute precedenti. Gli investitori tengono alta l'attenzione sull'andamento della guerra in Ucraina, in particolare sugli effetti delle sanzioni alla Russia sul settore dell'energia. Tiene banco anche il tema delle banche centrali, in particolare la posizione della Fed sul rialzo dei tassi.

Avvio di seduta in positivo per Francoforte (+1,4%), Parigi (+1,22%), Londra (+0,89%), Madrid (+1,12%) (ANSA).