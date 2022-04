Borsa: Asia chiude in ordine sparso tra guerra e Fed

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Le Borse asiatiche chiudono in ordine sparso con gli investitori che guardano agli sviluppi della guerra in Ucraina. Sui mercati tiene banco il tema delle sanzioni alla Russia con i fari puntati sul comparto dell'energia. Si guarda anche alla Fed con i timori di una accelerazione sulla politica monetaria.

Chiusura in rialzo per Tokyo (+0,36%). Sul fronte dei cambi lo yen torna a svalutarsi sul dollaro, a un livello di poco superiore a 124, e sull'euro a 134,70. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-0,2%) e Shenzhen (-0,28%). In rialzo Shanghai (+0,45%), Seul (+0,17%) e Mumbai (+0,12%).

Giornata scarna sul fronte dei dati macroeconomici. In arrivo dalla Spagna la produzione industriale e dall'Italia le vendite al dettaglio. Dagli Stati Uniti previste le scorte all'ingrosso.

(ANSA).