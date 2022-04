Atlantia fa un nuovo balzo avanti in Borsa

(ANSA) - MILANO, 08 APR - Atlantia fa un altro balzo in avanti in Borsa dove termina la seduta in rialzo dell'8,72% a 22,07 euro, sempre sui livelli già raggiunti giovedì, che non vedeva da febbraio 2020. Con il guadagno del 6,87% registrato alla vigilia la crescita del titolo della società dei Benetton in due sedute, sull'onda della possibile opa dei fondi Gip e Brookfield a fianco di Florentino Perez o di una eventuale offerta difensiva di Edizione con Blackstone, è pari al 21% (mercoledì aveva chiuso a 18,99 euro). (ANSA).