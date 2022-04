Alleanza dei big dei semiconduttori per sviluppo tecnologia

(ANSA) - MILANO, 08 APR - I leader dei semiconduttori (Cea, Soitec, GlobalFoundries e Stmicroelectronics) annunciano una nuova collaborazione per definire la roadmap di prossima generazione del settore per la tecnologia Fd-Soi (fully depleted silicon-on-insulator, silicio su isolante completamente esaurito).

I semiconduttori e l'innovazione Fd-Soi hanno valore strategico per la Francia e l'Europa così come per i clienti in tutto il mondo. Fd-Soi offre vantaggi ai progettisti e ai sistemi dei clienti, tra cui un minore consumo energetico e un'integrazione più facile per connettività e sicurezza, caratteristica chiave per i settori automotive, IoT e mobile.

L'Fd-Soi è un'alternativa di prossima generazione, a basso consumo e alte prestazioni, alle tecnologie convenzionali su silicio. (ANSA).