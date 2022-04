Giovannini, Pnrr straordinaria palestra, avanti su sicurezza

(ANSA) - ROMA, 07 APR - "La sfida del Pnrr non è cosa dobbiamo fare ma come possiamo fare per fare cose migliori e, per questo, il Pnrr è una straordinaria palestra ". Lo ha detto il ministro delle Infrastruture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, durante la firma tra Fs e Inail del protocollo per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ed è proprio sul fattore della sicurezza nell'attuazione degli investimenti previsti dal piano di ripresa e resilienza che Giovannini pone l'accento. "La grande rivoluzione del Pnrr riguarda anche in modo irreversibile come realizzare e gestire le opere" e "in questa rivoluzione non si poteva non porre una particolare attenzione alla sicurezza", ha sottolineato Giovannini. "La domanda di come minimizzare i rischi viene fatta prima di presentare il progetto definitivo", ha spiegato. "Le imprese hanno capito che per la loro reputazione quelli che sono contabilizzati come costi sono in realtà investimenti ", ha concluso il ministro. (ANSA).