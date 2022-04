Borsa: Europa tiene in attesa Bce, bene Milano (+1,1%)

(ANSA) - MILANO, 07 APR - I mercati azionari del Vecchio continente vedono la boa di metà giornata in territorio positivo, con l'attesa concentrata sulla minute della riunione di marzo della Bce.

Madrid (+1,3%) e Milano (+1,1%) sono le Borse migliori anche grazie all'allentamento della tensione sui titoli di Stato europei, con Parigi, Francoforte e Amsterdam che oscillano su un rialzo di mezzo punto percentuale. Piatta Londra.

I mercati guardano anche al prezzo del gas piuttosto stabile sui 105 euro al megawattora, con lo spread tra Btp e Bund sceso ancora a 162 punti base. Il rublo è piuttosto stabile contro l'euro a quota 86, mentre recupera oltre il 4% contro il dollaro su un livello di 76 rubli per avere un'unità della divisa statunitense.

In Piazza Affari sempre molto bene Atlantia (+8%) con l'interesse di Acs e Tim, che sale del 4% a 0,32 euro. Fiacca Generali, che viaggia poco sotto la parità. (ANSA).