Ucraina: rublo tiene contro euro, lieve calo sul dollaro

(ANSA) - MILANO, 06 APR - In attesa si chiariscano le nuove sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina, il rublo ondeggia di qualche punto rispetto all'euro e al dollaro, ma senza oscillazioni per ora troppo marcate.

La moneta russa, che in mattinata cedeva circa il 3%, ora sale di poche frazioni rispetto all'euro ondeggiando attorno a quota 90. La divisa di Mosca è invece in calo del 2% sul dollaro, che al momento vale 81 rubli, con un rapporto tra moneta europea e quella statunitense che resta attorno a quota 1,09.

In tenuta la Borsa di Mosca: l'indice Moex ondeggia attorno alla parità, mentre l'Rtsi espresso in dollari sale di circa due punti percentuali. (ANSA).