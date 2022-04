Leonardo: in Uk nuovo programma supporto elicotteri Wildcat

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Leonardo "avvia la nuova fase dei servizi di assistenza tecnica e addestramento integrato (WIST - Wildcat Integrated Support and Training) per gli elicotteri AW159 Wildcat del Ministero della Difesa del Regno Unito". Con una nota l'azienda spiega che "tale fase, che avrà una durata di cinque anni, fa parte di un contratto della durata complessiva di 34 anni firmato nel 2012. L'ultimo contratto quinquennale, del valore di 360 milioni di sterline e firmato nel 2021, garantisce continuità nella fornitura dei servizi di supporto per la flotta di AW159 in servizio presso le forze armate britanniche", un "moderno e agile elicottero bimotore multiruolo utilizzato nel mondo come piattaforma antinave e antisommergibile" . Il programma comprende la fornitura di parti di ricambio, manutenzione programmata per tre anni, ulteriori avanzati servizi di assistenza tecnica a garanzia di elevati standard di sicurezza, oltre ad addestramento in ambiente sintetico e a terra sia per i piloti e gli equipaggi, sia per i tecnici manutentori. "Il contratto - evidenzia ancora Leonardo - sosterrà oltre 340 posti di lavoro, prevalentemente nel sud ovest dell'Inghilterra presso la base navale di Yeovilton, dove si trovano il centro di addestramento dei Wildcat e i reparti operativi, e presso lo stabilimento Leonardo di Yeovil, sede degli uffici dove operano i team congiunti del programma WIST composti da personale Leonardo e del Ministero della Difesa Uk".

(ANSA).